14家產險公司正式開辦強制險2.0業務，產險公會表示，各產險公司可運用人工智慧輔助醫療保險金給付理賠核算，優化受害人給付時效，減少賠付錯誤發生，並進一步加強理賠規則判斷一致性。

以往，強制險理賠作業高度依賴經驗法則與人員狀態穩定度，因案件數量極多，理賠規則繁雜，加之醫療院所文件格式未統一，表單產製又需處理大量瑣碎細節，且要時時戒慎恐懼，努力排除不符給付條件、身分資料不符，乃至於重複申請等錯誤，略有不慎就會發生輸入錯誤、計算錯誤或遺漏規則等疏失。

因此，產險公會表示，為提升強制險便民服務，並落實強制險設立的初衷，自今年1月1日起，經營強制險之14間產險公司聯合申請業務試辦，攜手進駐於金融科技創新園區 (FinTechSpace) 之臺灣AI保險科技新創公司洽吧智能與財團法人保險事業發展中心，以基於機器/深度學習之電腦視覺/光學字元識別 與自然語言處理技術為核心，並輔以聯邦學習異構式數據無塵室框架，最後成功實現全球第一個服務全行業共通性需求的金融人工智慧基礎建設。

產險公會說，「強制險2.0」歷經半年之業務試辦後日前已獲得主管機關核准為成功案例，並自今年7月1日起擴大適用至全臺灣所有的強制險理賠案件。

各產險強制險2.0業務正式開辦後，在強制險理賠給付運算輔助架構下，產險公會說，各保險業者可透過拍照或掃瞄將民眾申請強制險理賠的醫療診斷書與明細收據等必要文件，上傳到人工智慧核心。系統將自動抓取文字內容與欄位進行解析，經理賠人員覆證無誤後，再交由自動理算核心運算醫療給付金額，並產製相關報表文件，理賠人員再次確認後，就能通知受害人理賠結果。流程自動化後，除藉由節省登打作業之人力與時間，與透過自動給付運算車資、病房、膳食、醫材、自費優免等理賠規則，得以加速整體理賠流程處理速度外，亦能有效防止誤判情形發生。

(時報資訊)