兩岸好冷。根據經濟部最新統計，9月份陸資來台投資0件，是過去即使兩岸關係不佳也罕見現象。外資部份件數有211件，負成長33％。合計前9個月，陸資與外資來台金額各年減7成2與3成。
投審會統計，9月份陸資來台0件，外資211件，合計2021年1到9月，陸資僅有26件，僑外投資則有1968件。前者3406萬美金，後者44.1億美元，各年減72％與30％。
經濟部解釋，外商投資件數、金額仍受全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。陸資來台則主要是受到國際情勢變化，美中關係及兩岸情勢變動衝擊。
至於新南向國家來台投資，件數為364件，較上年同期減少9.23％，金額5.9億美金，則是增加97.87％，主要國家為新加坡、泰國及澳大利亞。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：