兩岸好冷。根據經濟部最新統計，9月份陸資來台投資0件，是過去即使兩岸關係不佳也罕見現象。外資部份件數有211件，負成長33％。合計前9個月，陸資與外資來台金額各年減7成2與3成。

投審會統計，9月份陸資來台0件，外資211件，合計2021年1到9月，陸資僅有26件，僑外投資則有1968件。前者3406萬美金，後者44.1億美元，各年減72％與30％。

經濟部解釋，外商投資件數、金額仍受全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。陸資來台則主要是受到國際情勢變化，美中關係及兩岸情勢變動衝擊。

至於新南向國家來台投資，件數為364件，較上年同期減少9.23％，金額5.9億美金，則是增加97.87％，主要國家為新加坡、泰國及澳大利亞。

(時報資訊)