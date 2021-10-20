【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】科技新聞網站The Verge周二報導，知情人士透露社群媒體巨頭臉書（Facebook Inc）計畫在下周改名。
報導指出，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）擬在10月28日舉辦的年度Connect大會上談到更名事宜，但也有可能提前公布。
臉書對此回應表示，公司不會對傳聞或臆測發表評論。
The Verge報導指出，這次的品牌重塑（rebranding）將設立一家母公司，而臉書同名社群媒體app則為該公司旗下眾多產品之一，其他事業集團包括Instagram、WhatsApp、Oculus等。
在矽谷，當企業準備擴大業務時改變公司名稱的情況並不少見，例如谷歌在2015年成立Alphabet Inc控股公司，以跨足搜尋和廣告以外的事業，納入了從自動駕駛車、醫療保健技術乃至於在偏遠地區提供連網服務等多個事業群。
報導並指出，此舉亦反映出臉書將聚焦於構建「元宇宙」（metaverse），也就是建立一個網路世界，人們可以使用不同的設備在一個虛擬環境中行動和交流。
臉書已大舉投資虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，並打算透過數種設備和應用程式將其全球近30億用戶串連起來。該公司周二宣布，為了打造「元宇宙」，預計未來5年將在歐盟創造1萬個就業機會。
The Verge報導，臉書的新名字可能與「Horizon」有關。最近，該公司正在開發的VR遊戲平台「Horizon」已經更名為「Horizon Worlds」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：