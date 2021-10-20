隨著近期各國疫苗的普及，經濟活動也漸漸開放，帶動後疫情時代的全球景氣復甦。國際貨幣基金(IMF)近期發布的報告中預期2021年全球經濟將成長5.5％，成長趨勢也將延續至2022年。在這樣的前景下，「目標日期」基金相較於眾多的投資工具中，因其架構能夠透過動態的調整滿足各族群的需求，也成為市場的主流投資方式之一。

為了提供保戶更多元的選擇，投資型保單的領導品牌──法國巴黎人壽繼2020年推出的金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險商品，新增了一檔該商品可連結之投資標的「景順2031年樂活資產豐益組合基金」，由彰化銀行保管及銷售，以目標日期基金為架構，希望能夠幫助保戶達到自己的規劃目標。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對變化多端的市場，法國巴黎人壽不斷推陳出新，推出多樣多元投資型保單，滿足保戶的各類需求以及因應人生不同階段的規畫。透過新增可連結的標的，除幫助保戶投資之外，也能經由「金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險」的年金給付保險特性，協助保戶提前做好退休規劃，因應未來生活所需。

景順投信說明，「景順2031年樂活資產豐益組合基金」投資範圍以全球ETF為主，採取「享、樂、活」投資策略，主要特色包含：1.享 : 享受投資，風險步步降。此基金遵循「目標日期」的投資架構，越接近基金到期日，逐步調整投資組合期望使投資風險隨著時間下降。另運用成長型資產FTFs (Fund of Funds) 與防禦型資產FTFs等兩種資產類別來分進合擊，期待能增強並儲存收益；最後藉由每日主動波動管理、每週再平衡守成等防護關卡來協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。2.樂 : 樂在投資，滿足客戶需求。「景順2031年樂活資產豐益組合基金」擁有累積型及配息型兩種級別，同時發行多幣別( 台幣、美元、人民幣)，滿足保戶不同的投資需求。3.活 : 活用ETF，捕捉經濟紅利。選擇使用全球ETF為投資工具捕捉長期趨勢向上的市場，期待隨著經濟成長而達成投資目標。投資ETF除了能避免選對市場但選錯標的的問題，同時亦擁有高流動性、分散風險、及低交易成本等優勢。

景順投信進一步說明，在低利率環境及投資環境動盪不安的局勢下，利用「享樂活投資策略」特色的商品， 將是樂活理財不可或缺的投資工具之一。

(時報資訊)