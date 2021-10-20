高雄銀行20日表示，針對10月14日高雄城中城大樓，發生嚴重火災事故，釀成46人不幸身亡及41人輕重傷慘劇，高雄銀行除了向罹難者敬致悼念、向傷者及其家屬表達慰問之意，同時捐贈100萬元賑災。

高銀說，為了協助受害民眾後續醫療、復健、生活及社會重建的相關費用，高雄銀行以人飢己飢、人溺己溺的無私同胞大愛，捐助新台幣100萬元。

高雄銀行善款將全數透過「高雄市政府社會局社會救助專戶」，挹注災民後援工作，希望能略盡棉薄之力，指定捐款用途為「1014城中城大樓火災事故案」。

高雄銀行表示，未來也將秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，持續透過各種形式或管道，推動各項慈善活動，以善盡企業社會責任。

(時報資訊)