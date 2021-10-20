資誠（PwC Taiwan）20日發布《淨零排放經濟指數報告》指出，儘管疫情讓全球碳排放量暫時降低，但全球脫碳率必須提升五倍才能符合《巴黎協定》的減碳目標。

根據資誠《淨零排放經濟指數報告》報告，2020年全球脫碳率為2.5％，未來每年脫碳率需要提升五倍至12.9％，才能在2030年將全球碳排放量減半，並在2050年達到淨零排放目標，以控制全球暖化目標升溫在1.5°C以內，實現《巴黎協定》的目標，並且避免極端氣候造成的災難。

2020年全球能源需求下降4.3％，導致全球與能源相關的二氧化碳排放量年減5.6％，全球碳排放總量也跟著下降。因此，2020年全球脫碳率達到2.5％，但僅比2019年的2.4％略為提升。儘管如此，這與全球暖化目標升溫保持在1.5°C以下所需的程度仍相去甚遠。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，過去一年來，企業和政府對氣候變遷採取行動的決心越來越強，儘管雄心勃勃，我們和減碳目標的距離仍持續擴大。直到今天為止，我們採取的行動還不足以因應全球氣候危機的規模和急迫性，在全球經濟體中的所有產業都需要轉型來實現淨零排放。

即使在2020年全球經濟成長放緩的情況下，20國集團（G20）中沒有一個國家的脫碳率能夠達到12.9％，以實現將升溫限制在1.5°C的目標。只有少數國家成功實現了兩位數的脫碳率。儘管G20的大多數成員都制定了遠大的氣候目標，但這些目標尚未轉化為明確的政策行動。

李宜樺指出，私部門在提供積極的氣候行動方面可以發揮重要作用。要在2050年實現淨零排放，需要公私部門和跨產業之間的合作。然而，企業無法獨自行動，私部門需要政府發出明確一致的信號，以激勵企業採取氣候行動。政府和企業領袖必須注意氣候科學告訴我們的事情，我們必須有更大的決心並且加速行動，以控制全球暖化目標升溫在1.5°C以內，實現《巴黎協定》的減碳目標。

(時報資訊)