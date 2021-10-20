美國科技媒體網站《The Verge》19日（周二）引述消息指出，社交媒體巨擘臉書將於下周宣布新的品牌名稱。

根據知情人士透露，臉書執行長祖克伯擬在10月28日、該公司舉辦的Connect年度大會提及更名的計畫，但也有可能提早發布消息。

臉書強調對於「謠言或揣測」不予置評。

品牌重新命名將使臉書的社交媒體應用程式（App）將是一家母公司旗下的眾多產品之一，而母公司也將管理Instagram、WhatsApp、Oculus等事業。此次重塑品牌也將呈現臉書對於所謂Metaverse（元宇宙）的投入，元宇宙意即人們可以透過不同裝置移動和溝通的虛擬世界。

矽谷企業重新更名以擴展其他服務時有所聞，例如谷歌就在2015年成立Alphabet，除了本業搜尋與廣告之外，母公司Alphabet管理旗下範圍廣泛的創新事業，包括自駕車、醫療科技、偏遠地區網路服務等。

(時報資訊)