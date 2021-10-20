【時報-台北電】香港信報報導，中國人民銀行金融研究所長周誠君今透露，截至今年9月底，全國總計新增綠色債券4000億元(人民幣，下同)，較去年同期大幅增加逾2000億元。除了規模擴增，產品也更多元，原先有的傳統綠債，今年再推出碳中和債及可持續發展掛鉤債券。
他也指出，現有國內綠債多由工業部門發行、占比逾5成，公用事業部(含基礎及公家設施占比25%)，剩餘的25%則為金融機構所發行的金融債。綠債融資所募得資金主要用於基建、節能環保及綠色服務。
礙於煤電行業相對不符合綠色金融範疇，若要綠色轉型則需要資金支持。對此，他表示，需研究轉型金融的支持，包含可持續債券，若將轉型金融放在綠色金融的基礎上發展，有利實現碳中和、碳達峰目標。(編輯整理：廖小蕎)
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