【時報-台北電】據數據顯示，從澳洲和巴西出發的鐵礦石出貨量為2,354萬噸，比前一周減少了589,000噸，必和必拓集團是全球最大的礦業公司，其第一季度鐵礦石產量下降了近5%，因勞動力吃緊，再下調了2021年鐵礦石出貨量預測。出貨量減少使供應上較為吃緊，致國際鐵礦石價格稍有回升。

周二(10/19) 58%國際鐵礦石價約漲0.2%，62%國際鐵礦石價約跌0.5%，65%國際鐵礦石價持平；美國62%鐵礦石約跌0.5%，而英國62%鐵礦石CFR約跌0.55%。

大連期交所11月鐵礦石期約跌0.7%，近月焦煤約漲3.4%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼約漲1.9%，熱軋板捲約漲0.1%，不鏽鋼約跌1.4%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#鐵礦石 #出貨量

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
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