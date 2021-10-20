【時報記者沈培華台北報導】美股周二收高，指數距離前波高點並不遠，激勵台股今天同步開高，但台積電(2330)開高走低，收盤跌2元至598元，電子股指數開高走低，金融股以及部分傳產股反而相對撐盤。台股集中市場收盤跌12.85點至16887.82點，守住月線及短期均線，成交值約2652.4億元。
台指期今日結算，因台積電收低，相對壓抑結算行情，也使得台股在量能未明顯放大的狀況下，上攻一萬七千點關卡近關情怯。
美股周二由嬌生等公布財報亮眼，醫療保健、科技股領漲，標普指數升逾0.7%，創連續第五個交易日收高，標普距離歷史高點不到0.5%，終場美股四大指數漲幅介於0.56~1.28%。蘋果漲1.51%、台積電ADR續漲1.40%、聯電ADR也漲2.31%、日月光ADR漲3.52%。
隨著美股科技股續強，台積電今早續攻600元關卡，早盤由電子股主攻，航運貨櫃的長榮，以及鋼鐵股由中鋼領軍上攻，台股早盤指數一度上漲逾70點，達16973.86點，逼近17000點關卡，惟追價力道不強，盤中漲幅收斂，臨收盤台積電翻黑，聯電收低，台股反而失守16900點。
今旱，台積電股價開盤跳空達603元，上漲3元，聯電(2303)、聯發科(2454)及鴻海(2317)早盤均開高，帶動整體電子類股指數上漲，貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價開高，也支撐多頭人氣。
此外，中鋼(2002)財報亮麗，自結今年前3季稅前淨利達619.32億元，每股合併稅前淨利約為3.92元，並看好亞洲第4季鋼價可望止跌向上，中鋼領軍，帶領鋼鐵股上攻，成為台股早盤攻堅要角之一。
不過，聯電等電子權值股率先翻黑，下午之後，台股漲幅持續縮減，台積電臨收盤翻黑，失守600元大關，長榮股價翻黑，使得台股今日全天的表現虎頭蛇尾，好在守住月線及短期均線，短期技術面尚偏向多方格局。
本周以來，在台積電領軍下，台股呈現價漲量縮，驚驚漲的走勢，但由於上檔有季線的強大壓力，今日為台指期結算也面臨壓力，預料台股後續仍要補量才可望突破季線壓力。
今日台幣仍相對強勢，中午暫收盤，新台幣兌美元為27.877元，升值5.8分。
(時報資訊)
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