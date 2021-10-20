【時報記者王逸芯台北報導】全球經濟在疫苗施打下，持續回溫，經濟部公布最新貿易數據，9月出口金額年增率29.2%、達396.5億美元，創歷年單月新高，其中以電子零組件占比41.8%居冠。
數據顯示，9月出口396.5億美元，創歷年單月新高，年增率29.2%；累計1-9月出口3,240.7億美元，年增率30.7%。9月進口332.1億美元，年增率40.4%；累計1-9月進口2,763.9億美元，年增率33.3%。
資料顯示，9月出口貨品仍以電子零組件165.8億美元、占比41.8%居冠，年增率以礦產品139.8%、基本金屬及其製品60.7%、化學品45.1%成長較高；累計1-9月年增率以礦產品46.9%最佳。另電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品均創歷年單月新高。
另外，對五大市場出口年增率分別為大陸與香港(23.1%)、東協(23.7%)、日本(36.9%)、美國(34.0%)及歐洲(39.3%)；累計1-9月年增率則以歐洲35.6%最佳。
(時報資訊)
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