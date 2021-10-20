新台幣兌日圓匯率，今在台灣銀行上午11：15的即期匯價暫報0.2415，換算起來是1：4.14；而現金匯價係暫報0.247，換算起來是1：4.048，創近年新高水準，哈日族笑開懷。

新台幣兌美元匯率，周三上午開高走高，甫開市係暫報27.93元，也是今天的最低點，之後新台幣一路穩步登高，早盤以來的最高價暫報27.856元，較昨日收盤價升值7.9分，，迄上午11：15的匯價暫報1：27.876，仍勁揚5.9分。

據理財金融網站StockQ的交叉匯價顯示，新台幣兌日圓的銀行中心匯率也暫報1：4.116，顯示無論是交叉匯價或是台灣銀行的現行牌告匯價，新台幣兌日圓都已正式突破4元大關，對哈日族而言，短期可能掀起搶日圓風潮，因為，依歷史經觀察，新台幣兌日圓只要突破4元大關，多是相對高點，且多掀起換匯狂潮。

此次新台幣兌日圓再度突破4元大關，而日本近期又放寬旅遊限制，對哈日族而言，將對赴日旅遊、赴日購物或在日置產等，將相對便宜。

(時報資訊)