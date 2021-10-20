數字科技（5287）表示，近期國內疫情逐漸穩定，因上半年疫情而延宕婚禮的新人們陸續重啟規劃，婚禮市場明顯開始出現回溫跡象，數字科技旗下婚禮平台「Marry結婚吧」數據顯示，9-10月新人站內詢問量激增2倍，婚禮業者也表示至今年年底的宜嫁娶吉日已全數售罄。若疫情持續穩定至明年，預計2022整年度婚宴會館、婚紗、婚攝新秘都將一位難求。

國內疫情趨向穩定加上各項條件逐漸開放，讓不少因疫情延期婚禮的新人們紛紛開始重啟婚禮規畫，不少婚禮業者已摩拳擦掌準備接下來的「搶婚大戰」。「Marry結婚吧」站內數據顯示，近兩個月站內詢問數相較今年二、三季激增2倍，至年底有望回到去年同期狀態。

為刺激新人們下定婚禮商品，許多業者紛紛推出振興券專屬優惠，希望能藉由振興券帶動第四季業績成長。而據調查顯示，43％新人計畫將振興券用於「喜餅」、其次分別為「婚宴會館(33％)」及「喜帖(23％)」，其中喜餅、喜帖為最多新人尚未選購的婚禮商品。

「Marry結婚吧」站長林俊吉表示，這兩年因疫情影響，使得預計成婚的新人只能一直順延，雖然明年為虎年，但以觀察到的現況來說，比起考量習俗限制，新人們更希望順利完婚。若業者能搭配振興券推出加碼優惠，將更能增加新人下訂及結帳的動力。

看準接下來的婚禮商機，Marry結婚吧特別推出全通路皆可用的「Marry振婚卡」，搭配站內針對店家的「安心防疫」、「彈性合約」標籤，同時，為鼓勵新人疫情下積極籌備婚禮，即日起至12月22日推出線上週年慶活動，凡於活動期間於網路、實體門市、線下婚展等任一通路消費，即可參與「天天結婚我買單」抽獎，不限金額的婚禮採購費用皆由Marry結婚吧買單，還有機會再獲得婚紗喜餅加碼送及萬元現金。

(時報資訊)

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