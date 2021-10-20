【時報-台北電】陸股三大指數午後在盤下狹幅震盪。元宇宙板塊拉升，共達電聲、中青寶、湯姆貓、數碼視訊、風語築、寶通科技等漲幅居前。鋼鐵板塊回暖，永興材料漲近8%，廣大特材、海南礦業、包鋼股份、撫順特鋼跟漲。醫美板塊短線走揚，宜華健康、澳洋健康雙雙漲停，漱玉平民、金髮拉比、朗姿股份漲超5%。氟化工概念續強，永太科技漲停，聯創股份漲超12%，多氟多、東陽光跟漲。
盤中，滬指報3590.67點，跌0.07%；深成指報14491.50點，跌0.06%；創業板報3298.65點，漲0.04%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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