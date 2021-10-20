【時報-台北電】陸股三大指數午後在盤下狹幅震盪。元宇宙板塊拉升，共達電聲、中青寶、湯姆貓、數碼視訊、風語築、寶通科技等漲幅居前。鋼鐵板塊回暖，永興材料漲近8%，廣大特材、海南礦業、包鋼股份、撫順特鋼跟漲。醫美板塊短線走揚，宜華健康、澳洋健康雙雙漲停，漱玉平民、金髮拉比、朗姿股份漲超5%。氟化工概念續強，永太科技漲停，聯創股份漲超12%，多氟多、東陽光跟漲。

盤中，滬指報3590.67點，跌0.07%；深成指報14491.50點，跌0.06%；創業板報3298.65點，漲0.04%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7218.95 +1.42(0.02%)
18:51
法國CAC
6662.43 -7.42(0.11%)
18:51
德國DAX
15535.89 +20.06(0.13%)
18:51

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