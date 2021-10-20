【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數206.99點，漲1.02點；總計347家漲、304家跌、117家持平；委買3943096張、委賣2341439張；總成交值891.05億元。

(時報資訊)

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