【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16887.82點，跌12.85點；總計436家漲、436家跌、128家持平；委買16717908張、委賣10540922張；總成交值2652.39億元。

(時報資訊)

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