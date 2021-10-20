中國人民銀行金融研究所所長周誠君表示，截至2021年9月，大陸新增綠色債券規模近人民幣（下同）4千億元，按年增加逾2千億元。除了傳統綠債外，今年亦推出碳中和債和可持續發展掛鉤債券，可見產品發展更為豐富。

香港信報20日報導，周誠君在一個論壇上以視訊致詞時表示，相信大陸金融監管機構或考慮推出更多政策措施，包括為綠債發行和投資給予更多激勵，亦進一步考慮發展由傳統綠債，擴展至轉型債和可持續債。

他指出，大陸綠債目前主要以工業部門發行為主，占整體超過50％；公用事業部門，包括基礎及公用設施占比約25％，反映約75％的發債主體都是涉及行業、產業，剩下約25％是金融部門發行金融債。綠債融資所得資金，主要投向綠色服務、節能環保和基礎設施。

周誠君表示，煤電行業等行業在綠色轉型過程需要資金支持，但可能不太符合綠色金融支持標準，要研究轉型金融的支持，包括可持續債券。如果將轉型金融在綠色金融基礎上發展，將有助全球及大陸達成碳達峰、碳中和目標。

(時報資訊)