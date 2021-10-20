美國國會兩黨達成短期提高債務上限的協議，參議院通過將債務上限提高約4,800億美元，預估可將債務違約期限，延後至12月3日，解除政府違約風險，後續焦點轉至財報登場，市場預估S&P500整體企業獲利年增28.3％，科技股第三季獲利年增預估27.6％，持續看好美國科技股表現。
日盛全球智能車基金研究團隊指出，儘管因基期因素，美國企業獲利年增率預估，將在第二季觸頂後放緩，然而第三、四季獲利預估，仍將維持兩成以上的年增率，2022年獲利預估將再成長近一成，整體獲利仍相當穩健。第四季科技產業獲利旺季來臨，電動車、半導體、雲端軟體等結構趨勢向上產業，多數相關個股第三季獲利年增率皆為雙位數增長，且將持續受益於景氣復甦，市場受到消息面震盪，逢回皆可視為加碼良機。
日盛全球智能車基金研究團隊認為，聯準會釋出11月可能宣布開始縮減購債訊號，大致符合預期，且聯準會主席鮑爾重申，貨幣政策預期將漸進式調整，且聯準會不會太快啟動升息，觀察2013年金融市場歷經一個月消化聯準會削減恐慌的過後，基於經濟基本面堅實，市場情緒快速好轉，股市漲幅領先債市，以科技股為主的納斯達克指數在恐慌過後表現相當優異。
目前受到通膨、利率、財政和貨幣政策牽動，市場波動可能加大，但在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，持續看好科技股在第四季表現。
(時報資訊)
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