【時報-台北電】阿里雲宣佈推出第四代神龍架構，這是飛天雲作業系統新一代虛擬化技術，首次搭載全球唯一的大規模彈性RDMA加速網路，網路延遲整體降低80%以上。
據阿里雲官方介紹，神龍4.0首次將雲計算帶進5微秒時延時代。 此外，阿里雲發佈全新作業系統「龍蜥」並宣佈開源，阿里達摩院作業系統實驗室也宣告成立。未來，阿里雲計畫為龍蜥投入20億專項資金，並聯合100家生態合作夥伴推動生態建設，提供至少十年技術支援。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】阿里雲宣佈推出第四代神龍架構，這是飛天雲作業系統新一代虛擬化技術，首次搭載全球唯一的大規模彈性RDMA加速網路，網路延遲整體降低80%以上。
據阿里雲官方介紹，神龍4.0首次將雲計算帶進5微秒時延時代。 此外，阿里雲發佈全新作業系統「龍蜥」並宣佈開源，阿里達摩院作業系統實驗室也宣告成立。未來，阿里雲計畫為龍蜥投入20億專項資金，並聯合100家生態合作夥伴推動生態建設，提供至少十年技術支援。（編輯整理：張嘉倚）
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