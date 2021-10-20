疫情讓許多勞工苦不堪言，新北市勞工局長陳瑞嘉20日以「疫起 守護勞權」專題報告勞工局迅速因應的各項紓困作為並指出，新北市勞工局今年至9月為止，透過解決勞資爭議，為勞工爭取到超過1.7億元的薪資，扮演勞權守護者角色。
陳瑞嘉表示，新冠肺炎疫情對受僱勞工及就業市場造成衝擊，為協助勞工度過困境，新北市補充中央紓困計畫，推動好來工作計畫、應屆畢業青年初次尋職就服及職訓補助計畫等措施，獲得勞動部的肯定，予以修改資格及參考推動。
陳瑞嘉說，疫情爆發以來，造成實施減班休息（無薪假）人數急劇攀升，新北市自疫情前300多人大幅增至近萬人，今年至9月通報人數更突破1.6萬人。
陳瑞嘉說，勞工局訪查實施無薪休假事業單位，並建立大量解僱預警機制，即時掌握事業單位經營狀況，針對因疫情影響、發生職災或新住民等弱勢勞工，並提供義務律師及新住民通譯人員陪同調解服務，至9月止，新北市已為勞工爭取1億7582萬元調解金，包含工資、資遣費、退休金等。
陳瑞嘉說，未來為兼具防疫及與提供更全方位的服務，勞工局將更強化人民申請案件線上雲端服務，也提供勞工訴訟補助，如裁判費、律師費及生活費用等；如雇主已歇業而未辦理歇業登記，且有積欠勞工工資、資遣費或退休金，也協助核發歇業事實證明文件，以利勞工向勞保局申請墊償。
(時報資訊)
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