【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今(20)日最新宣布，與Google再次合作銷售Google本年度最新產品，包括最受矚目的新手機Pixel 6和Pixel 6 Pro、新一代Nest Hub智慧螢幕，以及台灣大與Google共同推出、全台第一的「Google 智慧家庭通話」服務。
Google今年推出Pixel 6與Pixel 6 Pro兩款新手機，均首度搭載Google Tensor，其內建安全核心的處理器，可和新一代Titan M2TM安全防護晶片搭配運作，運算效能提升，並可自動透過安全中心進行安全性檢查，杜絕惡意軟體攻擊，同時還提供至少5年的安全性更新服務，強化用戶資安防護。
Pixel 6採用6.4吋FHD+螢幕，顏色有風暴黑、海沫色及珊瑚粉。旗艦款的Pixel 6 Pro則配備6.7吋 FHD+螢幕，支援120Hz更新率，瀏覽畫面及玩遊戲更順暢，電池容量5,003mAh，可支援長時間使用。相機效能依舊相當強大，前鏡頭為1,110萬畫素，主鏡頭則是5,000萬畫素廣角，加上4,800萬畫素長焦及1,200萬畫素超廣角鏡頭，適合拍高畫質照片和影片。機身顏色則有風暴黑、雲霧白、陽光黃，提供用戶多樣化選擇。
Pixel 6與Pixel 6 Pro分別推出128GB及256GB的容量選項，Pixel 6售價為新台幣18,990元(28GB)、新台幣21,990元(256GB)；Pixel 6 Pro售價為新台幣26,990元(128GB)、新台幣29,990元(256GB)。
台灣大為Nest系列智慧音箱的電信業獨家通路，2019年起開賣，至今銷量已突破33萬台，家戶滲透率達到3.7%，助攻用戶升級智慧家庭。全新的Nest Hub智慧螢幕，延續前一代配備7吋智慧螢幕的特色，除了能利用聲控來操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可以透過觸控來啟動智慧家庭裝置，同時享受追劇的快感，其中台灣大myVideo與MyMusic皆是獨家合作的本土影音串流服務，讓用戶享受高品質的視聽娛樂。此外，新一代Nest Hub搭載Soil感應器，提供睡眠感應功能，幫助使用者追蹤自己的睡眠時間和狀態，協助了解用戶睡眠品質。
不僅如此，台灣大團隊發揮電信創新實力，耗時1年半時間開發、建置新世代網路通話技術，在今年和Google合作推出「Google 智慧家庭通話」服務。台灣大成為台灣第一家、同時是亞洲第一家真正提供透過智慧音箱撥打電話的電信商。用戶申辦台灣大「Google 智慧家庭通話」服務，就能擁有一組070網路電話門號，將該門號與Google Nest 智慧音箱綁定，音箱即可升級為電話，只要保持WiFi連網狀態，即可不受區域限制，進行通話。
台灣大網路門市即日開始接受預約，實體門市和線上通路myfone購物、momo購物網開放預購。Pixel 6和Pixel 6 Pro手機自10月28日起正式開賣；Nest Hub與「Google智慧家庭通話」服務，將於11月18日上市。
(時報資訊)
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