史上最複雜第12輪疫苗接種到來，台北市副市長蔡炳坤20日重申，中央提供的2階段疫苗需求明顯分配不均，第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，但北市不可能在2周內讓量能提高又降低。他也保證，在計算民眾疫苗需求和北市醫療量能後，劑量數絕對都夠讓市民施打，甚至還會剩下5.8萬劑。
根據指揮中心規畫，第12輪新冠肺炎疫苗分為22日起及28日起分2階段施打，BNT第1劑18日開始預約，AZ及莫德納第2劑19日開始預約，台北市為避免民眾混淆，安排診所統一施打莫德納疫苗、醫院負責BNT疫苗、AZ疫苗則在花博施打，引來不少民怨。
為此，蔡炳坤上午舉行記者會時表示，中央疫苗預約系統自7月中開設至今，通常會在每期開放預約前，告知地方大約有多少民眾登記，北市也會提供相應、甚至更多的量能，但每期的登記人數和實際預約量總有巨大落差，如第二期AZ疫苗，北市開出18.8萬的量能，卻僅有13.6萬人來預約，剩餘量為5.1萬，預約比例僅7成2，導致醫療資源浪費、醫護人員空等的情況。
蔡近一步指出，第12期不僅有3種疫苗同步接種，還分2階段進行，第1階段為10月22日到27日，總計施打6天，第2階段則是10月23日至11月3日，總計接種7天。中央在第1階段告知北市的需求是41萬，但北市提供27.3萬；第2階段需求則為18萬，北市能開出33.1萬，整體上總需求和北市醫療量能，最後還會剩下5.8萬劑左右。
蔡舉AZ疫苗為例，第1階段中央說需求是12.6萬，我們醫療量能是8萬多，不足的量能預計可能有4萬，也就是會有4萬多人沒預約到，但在第2階段，中央的需求是6.4萬，我們第2階段可以提供到12.8萬，結果AZ疫苗到第2階段可能會剩2.3萬劑。
蔡批評，中央第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，但北市每日接種量是4萬，不可能這周拉到2倍，下周又降到很低，對醫療院所不公平，他要告訴台北市民，第1階段沒預約到別擔心，第2階段3種疫苗絕對都夠、還會剩下，屆時還要回頭跟開出量能的醫療院所說抱歉。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：