自2020年底螞蟻集團上市觸礁以來，阿里巴巴創辦人馬雲的行蹤成為外界關注焦點。港體20日報導，馬雲日前已離開香港飛抵西班牙，正在他花費超過16億港元的超級遊艇上跟一群富豪朋友度假。該消息令市場憧憬大陸政府對馬雲的人身限制放寬，激勵阿里港股20日大漲，推升恒生指數飆漲400點，重新站上26,000點大關。騰訊、美團股價同樣上揚。

20日香港市場傳出，馬雲正在歐洲進行旅遊考察消息，這是他一年來首次出國。「ATM」（阿里、騰訊、美團）三大科技股20日表現大好，阿里巴巴大漲達9％至179.9港元，為阿里巴巴近兩個月高位，成交增至64億港元。騰訊上漲2.9％至513.5港元，美團上漲3.92％至296.8港元。

自螞蟻集團上市被大陸中央喊停後，市場即盛傳馬雲被大陸官方「禁止出境」。出事後，馬雲一反常態變得十分低調，少有出席公開場合。因此他10月首次在香港露面備受外界關注，如今再傳出其遊歐消息，令市場情緒產生憧憬。

香港經濟日報報導，馬雲16日淩晨自香港飛往西班牙，同行還有多名富豪好友及科技界大佬，分乘兩部私人飛機，一前一後前往。馬雲並於日前現身西班牙，旋即登上一艘超級遊艇與同行好友出海度假。報導稱，他們是從西班牙東部的伊維薩島啟航。

馬雲10月曾被披露來香港，並且參加不少聚會與很多朋友見面。報導稱，馬雲頻頻跟多名香港富豪及商業夥伴密會，既去粉嶺高球會打高爾夫球，晚上又約飯局。

(時報資訊)