【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數206.83點，漲0.86點；總計306家漲、341家跌、107家持平；委買7373930張、委賣5313084張；總成交值771.26億元。

(時報資訊)

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