【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16881.95點，跌18.72點；總計349家漲、545家跌、101家持平；委買29211425張、委賣22241494張；總成交值2227.12億元。

(時報資訊)

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