【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)董事長劉揚偉今（20）日應邀出席三三會例會，進行「台灣電動車的轉型與挑戰」專題演講。他表示，電動車對台灣產業是非常好的發展契機，盼藉此培養更多車輛、資通訊、軟硬體三類人才，為台灣年輕人創造更多機會。
劉揚偉認為，自從有人類以來，食、衣、住、行、育、樂、生、老、病、死等10字需求從來沒變過，隨著科技進步，滿足這10個人類需求的方法感有所變化。因此，當科技開始轉變時，必須觀察有沒有更好的方法能滿足這10個需求。
劉揚偉指出，過去汽車產業是掌握燃油引擎和變速系統者得天下，但電動車的出現使燃油引擎被馬達及電池取而代之，且需要有智能、能聯網，因此未來的電動車是得三電系統、軟體與半導體者得天下，對資通訊產業發達的台灣相對較容易駕馭，是非常好的發展契機。
劉揚偉表示，電動車除了用電驅動，半導體和人工智慧（AI）是另外2個關鍵，電動化和智能化讓產業的變化比想像中快。包括傳統車廠、資通訊產業及新創業者均競相投入，在三大勢力加劇競爭態勢下，成本急遽快速下降、開發新產品速度日益加快是必然發生狀況。
劉揚偉指出，標準化、垂直整合是實現成本下降、開發加快的方式，也是鴻海催生推動MIH聯盟的主因，盼藉此建立電動車開放標準及供應鏈。且聯盟成員包括Tier 1/2/3廠商，車廠可自由選擇與多家業者合作、不再受階層制約，認為此觀念對傳統車廠是很大挑戰。
劉揚偉表示，MIH聯盟成員截至18日已達1977家，至今日預計已達2000家。鴻海在聯盟中主要貢獻底盤平台及軟體平台，整合硬體、EEA、軟體3大平台，以模組化實現彈性客製化，並建立電動車出海口，讓成員能有更多商機，進而使規模得以擴大。
對於攜手裕隆合資設立鴻華先進，劉揚偉表示，全台灣只有裕隆有開發汽車底盤能力，但因商業模式考量未能推出產品。幾年前裕隆經營負擔沉重，為不讓裕隆70年來累積的造車經驗和人才付諸流水，決定承接華創車電資產、合資設立鴻華先進，保留珍貴的人才及技術。
除了留住裕隆正向開發的造車人才，劉揚偉指出，鴻海亦將成立軟體研發中心，規畫集結集團內部逾1500名軟體應用人才，並預計3年內再招募超過1000名的軟體研發工程師，盼培養更多車輛、資通訊、軟硬體三類人才，為台灣年輕人創造更多機會。
(時報資訊)
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