新冠疫情肆虐至今已2年，各國疫苗覆蓋率逐漸上升，疫情也逐步趨緩，不少台灣民眾期盼何時可鬆綁邊境管制，出國旅遊回來不用隔離14天，對此，台大前感染科醫師林氏璧推測，台灣疫苗覆蓋率未達兩劑8成之前，指揮中心應不會貿然鬆綁邊境管制政策，因此返台免隔離的規定最快應要等到明年第二季（4至6月）後才有可能。
林氏璧今天在臉書發文表示，隨著各國Delta疫情趨緩，疫苗覆蓋率逐漸提高，美國、日本、新加坡、印尼、泰國和馬來西亞等國家都在計畫放寬邊境管理措施，包括對於完整接種過2劑疫苗的旅客鬆綁限制，希望可以在疫情與經濟之間取得平衡。
林氏璧指出，這些邊境管制的細節各國都不太一樣，每個國家認同的疫苗名單也不同。台灣因為守得很好，所以將Delta擋在外面，因此指揮中心在疫苗打到一定的覆蓋率之前，應該不會鬆綁邊境管制措施，估計至少國內要打到兩劑8成甚至更高才有可能。
林氏璧推測，出國返台隔離14天的防疫政策，應該要等到明年第二季以後才有可能鬆綁，這個冬天，只好繼續宅在家裡看日劇了。
林氏璧也說，台灣距離開放國門還有一段時間，在世界各國打開國門的時候，我們可以好好觀察，其實真的不用擔心打哪些疫苗不能去哪些國家，這些政策各國都會滾動式調整，還需要再多加觀察。
(時報資訊)
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