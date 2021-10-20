（中華經濟研究院估測第四季內需當中的民間消費，主要內需產業在第四季都呈現回升。資料來源／中經院）

中華經濟研究院20日上修2021年台灣經濟成長預測至5.84％，成長表現創11年來新高，代表通膨走向的國內消費者物價指數CPI，2021 年國內 CPI 年增率約1.84％，較 2020 年的-0.24％差距 2.08 個百分點。中經院經濟展望中心分析原因，包括全球經濟反彈復甦推升各項物資需求，加上五缺等因素推升國內外物價水準，導致通貨膨脹明顯有感。

中經院分析，由於國際動力用煤(steam coal)、天然氣等價格飆漲，加上供應鏈調節失衡持續惡化、庫存緊繃，以及天候因素導致大宗物資價格走揚等因素，推升各類價格上漲，國內進口物價指數(美元計價)年增率，自5月迄今維持於高檔徘徊，各月年增率逼近或超越 20％。預期 2021 年國內躉售物價指 數年增率達 7.28％，與去年之-7.77％差距 15.05 個百分點。

此外，中經院認為，一來是比較基期在去年偏低，導致數據上，今年看來驚人；然而，躉售物價格是會轉嫁到市場，近來國內服務類價格也在走升。

中華經濟研究院長張傳章表示，通膨大家都很關注，通膨議題從民眾來看更能體會，近期自己出門消費、加上EMBA業界學生的最新資訊提供，發現物價普遍上漲，民眾對通膨顯得憂心，擔心物價會一直上去，「『通膨預期』比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來會是可怕的！」，作為經濟研究機構目前還在觀察，拿出數據和市場反映提醒政府，總是好的，讓政府在應對通膨壓力上，才不會措手不及。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超亦表示，通膨和通膨預期不同，民眾估測未來半年會通膨存在，由於物價僵固性是存在，像便當加5元就不會下來，房屋指數已 從2000年的100，目前升到 300，「這是驚人的」，95 無鉛汽油在2020年10月 和2021年10月的海公升價格相差，是2字頭和3字頭，目前已知日本北海道今年下雪提前17天，今年冬天的寒冷會早到，油價若在需求龐大下，就很難下來，對消費物價的影響會是明顯的。

(時報資訊)