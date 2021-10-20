為瞭解接種mRNA疫苗、載體疫苗的抗體持續力，美國一項研究針對61名完整接種BNT、莫德納、嬌生者進行抗體濃度消長分析，發現BNT、莫德納接種後抗體反應快速飆升，8個月後又急遽下降，而嬌生疫苗雖施打後抗體反應低，但8個月後抗體降幅較小，較穩定。

台大公衛學院今邀請台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖思涵分享國際針對疫苗的研究。廖思涵引述一篇刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的美國研究指出，研究人員針對61名完整接種mRNA疫苗（BNT、莫德納）與載體疫苗（嬌生）者進行抗體濃度消長分析，發現嬌生疫苗的抗體下降幅度較小、較穩定。

廖思涵表示，該研究發現，施打BNT、莫德納疫苗後的2-4周，中和抗體濃度顯著上升，但是在6-8個月後急速下降，其中BNT下降了4.4倍、莫德納下降了5.7倍。嬌生疫苗在接種2-4周後，中和抗體濃度雖然較低，但是8個月後只下降2.1倍。

此外，此研究也針對T細胞濃度進行分析。廖思涵說明，T細胞分為輔助型T細胞及毒殺T細胞，其中輔助型T細胞在偵測到病毒後會啟動警鈴，激活免疫細胞，協助活化B細胞產生抗體，而毒殺T細胞則屬於殺手部隊，會分泌毒素，使受感染細胞凋亡，無法讓病毒藉由細胞複製。

研究團隊藉由偵測干擾素了解T細胞免疫反應的變化，發現不論是BNT、莫德納或嬌生疫苗，在8個月內都能維持一定程度的T細胞反應，唯BNT疫苗的毒殺T細胞反應於施打疫苗後6個月最高，顯示反應濃度較其他疫苗高。

(時報資訊)