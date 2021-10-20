不用戳鼻孔、也不用等待24小時，只需對小袋子呼氣30秒，就可以在5到10分鐘內確認新冠檢測結果的技術已不是夢想。近日線上發表於國際學術刊物《呼吸研究雜誌》一篇論文表明，北京大學環境學院教授要茂盛團隊與北京朝陽區疾病預防與控制中心等團隊合作，集成呼出氣採樣、氣相色譜－離子遷移譜檢測和機器學習模型，研發出新冠感染的「無創呼出氣揮發性有機物組合指紋篩查系統」，並已申請大陸國家發明專利。

「實驗已經證明這種方法有效。檢測不但快，而且足夠靈敏。」要茂盛說明，目前無創呼出氣篩查系統正計畫擴大樣本量，進一步優化與測試以實現推廣應用。

據《科技日報》引述要茂盛表示，該檢測中無需任何檢測試劑，被試者使用一次性呼吸袋，只要呼氣30秒便可完成樣品採集。最快能在5到10分鐘內實現新冠患者快速篩查。相比核酸檢測，這種方法不僅簡便省時，還十分經濟。

要茂盛認為，新冠核酸檢測有時會出現「假陰性」的隱患，特別許多場所和場景都需要快速篩查，例如高層會議、海關入境、特殊航班、隔離酒店、收治醫院等，可在這些地方填補核酸檢測在時間和靈敏度方面的不足，做到「雙保險」。

(時報資訊)