【時報記者沈培華台北報導】8吋晶圓代工廠世界(5347)將於11月2日召開線上法人說明會。公司9月、第三季以及前三季營收同步攀高；隨著晶圓代工產能持續吃緊，價格穩在高檔，有利帶動第四季業績再挑戰新高，全年營運再創新高可期。
世界先進9月營收為41.71億元，月增3.53%，年增46.36%，連續三個月創新高；第三季營收118.77億元，季增16.95%，年增42.36%，達到財測高標。前三季營收同步改寫新高紀錄，為312.13億元，年增27.85%。
世界先進在上季法說會表示，第三季平均銷售單價(ASP)將再拉升11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動，看好客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。
展望第四季，預料大尺寸面板驅動IC需求持續暢旺，小面板驅動IC需求穩定，加上電源管理IC需求仍佳，公司能見度佳，法人看好業績有機會再比第三季成長。
展望明年，預料8吋晶圓代工產能仍相對吃緊，世界先進也啟動擴產，明年在新產能挹注下，可望帶動業績持續成長，再創全年業績新高紀錄。
因應客戶需求，世界先進已啟動擴產因應，位於桃園的晶圓三廠將增加2.4萬片8吋晶圓代工產能，其中8,000片在今年下半年到位，其餘1.6萬片可望在明年中陸續開出。先前收購友達L3B廠廠房及廠務設施之產能擴充則在評估中，新產能預計最快在2023年開出。該廠可容納8吋晶圓月產能4萬片，交割日訂為2022年1月1日。
世界先進第二季營收101.56億元，季增10.6%，續創單季營收歷史新高紀錄。隨著報價調漲，加上產品組合優化，世界先進第二季毛利率達40.89%，較第一季拉升2.79個百分點，稅後淨利26.02億元，季增17.5%，同創歷史新高，稀釋每股盈餘1.58元。
世界先進上半年營收193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，較去年同期拉升7.47個百分點，稅後淨利48.15億元，年增62.8%，稀釋每股盈餘2.92元。
(時報資訊)
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