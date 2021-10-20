疫情趨緩，房市也「滿血復活」，根據591新建案統計2021年第3季六都加新竹縣市新進場建案，除了總銷金額季成長近3成，個案、戶數也同步上揚；此外，隨營建成本攀升，加上持續寬鬆的經濟環境，新案成交價季增8%，中南部更是漲翻天，不僅高雄挾著台積電狂潮，成交價一舉飆漲近3成，台中、台南也相當有感，漲幅達1成多。高雄甚至祭出以價制量如「一坪漲3萬」策略，依舊無法逼退買方。

根據數字科技(5287)旗下的591新建案調查統計，2021年第3季新進場建案總銷為4558.9億元，季增近3成，表現亮眼。591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔分析，房市強勢回歸，主要受兩因素驅動，一是案場人潮回籠，強化業者進場意願，上季受疫情攪局，案場人潮銳減，本季每周平均來人成長顯著，季成長高達110%；二是中南部受疫情遞延的新案動能持續釋放，如高雄便「一推不可收拾」，總銷金額季增竟高達126%；只是日前央行再度出手打炒房，隨著政策持續發酵，恐替第4季房市注入不少變數。

2021年Q3主要都市新進場建案狀況

隨著疫情趨緩，北台灣也延續928檔期氣勢，繳出漂亮成績單，如房價鍍金的台北市，雖因核心地段個案稀缺加上較少豪宅新案進場，導致價格下修，但在熱錢湧進及富人置產等需求加持下，中大坪數產品買氣仍旺，如松山區「敦仰」、文山區「元利森活莊園」的百億指標案紛紛選在此時公開，加上都更危老議題發酵，帶動老舊區塊大同、萬華房市熱度，使個案數、總銷及戶數均有雙位數成長。

新北市則受惠遞延性買氣湧現，供給回穩，不只總銷破千億，穩居各縣市龍頭，新案更遍地開花，諸如板橋區周邊、三重二重疏洪道右側、淡海新市鎮、土城暫緩等房市熱區，各自均有破百億量能釋放，隨著疫情持續降溫，推案高峰期可望維持到年底。

桃園市個案數季增1成多，水位明顯回升，但因部分大量體指標案受疫情影響，最遲要到第4季才亮相，故本季由小量體個案撐盤，多分布於桃園、中壢等傳統熱區，中路重劃區光7、8兩月累積就有百億推案總銷，當中不乏易家機構、昭揚建築等在地建商進場，目前區域行情每坪約30~35萬元間，新案開價更直逼4字頭；此外，蛋白區觀音也因地價便宜，成為建商兵家必爭之地，如草漯重劃區就憑藉1字頭親民價格，躍居桃園首購熱區。

至於新竹縣市，雖擁有強韌的科技買盤支撐，但因上半年市場過熱，加上部分地區房價飆漲，如竹北更一路挺進5字頭，導致不合理追價情形頻傳，進而成為政府打炒房重點，種種因素均使建商態度轉趨低調，故第3季明顯量縮。

而上季推案熄火的台中市則「火力全開」，不僅人潮回籠，業者反攻力道也相當有感，除了個案數季增近5成，高居各縣市最高，總銷金額在北屯、西屯等熱區撐盤，加上「遠雄幸福成」、「浩瀚湖濱城」等百億指標案加持，季增近8成；此外，海線沙鹿區表現同樣不俗，尤其是總價1500萬以內的中小坪數透天案，與市區大樓新案相比，憑藉基期較低、坪效高等優勢，頗受周邊購屋族青睞，往往是賣一間少一間，也讓許多知名建商如新業建設、精銳建設嗅到商機，積極購地進場。

南台灣部分，台南業者苦於缺工缺料及土地稀缺，推案持續量縮，但在剛性買盤旺盛，加上鐵路地下化等建設助攻下，買氣十分炙熱，不只新案賣到缺貨，第3季買賣移轉棟數6640棟，更是首次超車台北市，加上台南地價連年高漲，拉抬房價一路狂飆，如傳統蛋黃地段東區，在平實重劃區新案拉抬下，目前行情穩居4字頭，形成房價天花板；此外，在善化、新市等外圍區域，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激房價起漲，目前新案價格已直逼3字頭。

本季價量俱強的高雄市，雖然進場個案數略降，但在指標案「美術一號院」、「遠雄琢蘊」挹注下，總銷不減反增，市況漸入佳境。另外，伴隨台積電議題發威，北高雄市況迅速沸騰，591新建案市調指出，目前左營、楠梓及仁武等區，不僅市場供貨急遽減少，往往一有案源釋出，便有多組人馬加價搶購，甚至傳出有案場為控制銷售速度，祭出以價制量如「一坪漲3萬」策略，依舊無法逼退買方，估計「全民瘋台積」的搶購狂潮仍會持續好一陣子。

2021年Q3主要都市新進場建案季增減

全球居不動產情報室總監陳炳辰進一步指出，全台房市因低利持續走夯，在地建商鎖定重劃區或熱門房市區推案都不手軟，包括「湯泉台北灣」接力「江南大宅」在新北市淡海新市鎮強勢再推第7期，長虹也持續深耕林口新市鎮，A9站區塊4字頭高價案「交響苑」；定泰建設於桃園市小檜溪重劃區則有4字頭新案「臻翫」，陸府亦於台中市北屯十四期重劃區推在地大驚奇高單價5字頭案「織森」，亦見買氣。

至於北高兩市，陳炳辰分析，高雄市火熱房市區新灣區，國城建設高價宅「定潮」出現熱況；台北市大同區則有「宏國大道城」的罕見大坪數破億宅，傳不少大稻埕、迪化街出身富豪買單，木柵政大周邊小宅「政大爵鼎」搶攻當地學區與大學城租屋市場，以及主打優質生活圈民生社區中工都更案「碧硯閣」已傳單價百萬元的成交戶別，若大環境再無風吹草動訊息干擾，新案都有望順銷，整體不動產好光景將讓2021畫下完美句點。

(時報資訊)