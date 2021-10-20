【時報-台北電】20日陸股三大指數開盤漲跌不一，滬指早間維持水下震盪，創指一度回落翻綠，臨近午盤，三大指數略有回暖，北向資金累計流入超40億元。上午以黑色系為代表的週期板塊領跌兩市，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等全線走弱，培育鑽石、數字貨幣概念股逆勢拉升。風電概念再度活躍，華電國際、華能國際、吉鑫科技、恒潤股份、金山股份、川能動力、粵電力A、大唐發電等約10股大漲。

午間收盤，滬指漲0.03%，報3594.38點；深成指漲0.28%，報14540.82點；創指漲0.48%，報3313.00點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
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費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
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南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

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