【時報-台北電】20日陸股三大指數開盤漲跌不一，滬指早間維持水下震盪，創指一度回落翻綠，臨近午盤，三大指數略有回暖，北向資金累計流入超40億元。上午以黑色系為代表的週期板塊領跌兩市，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等全線走弱，培育鑽石、數字貨幣概念股逆勢拉升。風電概念再度活躍，華電國際、華能國際、吉鑫科技、恒潤股份、金山股份、川能動力、粵電力A、大唐發電等約10股大漲。
午間收盤，滬指漲0.03%，報3594.38點；深成指漲0.28%，報14540.82點；創指漲0.48%，報3313.00點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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