【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)董事長劉揚偉表示，集團透過構建營運本地化（BOL）的創新模式，積極建立電動車出海口，除了已拍板的中國大陸、美國及泰國外，後續在歐洲、印度、南美都會有生產基地，目前正磋商洽談中，將在2024年前敲定並陸續公布。

三三會今（20）日於台北國賓舉行10月例會，邀請鴻海董事長劉揚偉進行「台灣電動車的轉型與挑戰」專題演講。劉揚偉指出，鴻海在推動催生的MIH聯盟中，主要貢獻底盤平台及軟體平台，並建立電動車出海口，使規模得以擴大。

其中，鴻海建立出海口的方式，是以構建營運本地化（BOL）的創新模式布局區域製造，將全球分為5、6個區域，與在地業者合作製造，如在中國大陸攜手吉利、東南亞攜手泰國國家石油（PTT）、美國則買下Lordstorm俄亥俄州廠房及設備。

劉揚偉會後受訪時表示，鴻海在歐洲、印度、南美都會有電動車生產基地，目前正洽談磋商中，因為可能有些資訊揭露（disclosure）的限制，目前還不能對外宣布。其中，以歐洲進展會比較快，地點雖還不能透露，但會與德國車廠間接合作。

至於在印度，劉揚偉表示將循泰國模式、採取BOL模式布局。對於南美是否可能選擇在墨西哥生產，劉揚偉則表示，墨西哥現在儼然成為中南美洲非常重要的生產重鎮，很多企業都往那邊投資，因此非常有可能。

對於中國大陸限電策略可能影響工業用電，是否影響集團營運生產，劉揚偉對此回應，中國大陸的狀況屬於政策限制，並非用電需求大於供給狀況，因此相信對工業生產影響不會太大。

(時報資訊)

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