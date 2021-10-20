【時報記者張漢綺台北報導】針對高端疫苗(6547)交易確有異常一事，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，異常是指觀察到有違反「內線交易」相關法律規定，至於細節不便多說。

檢調日前大規模搜索東洋(4105)公司，全案朝違反《證交法》內線交易偵辦，部分立委質疑高端交易是否亦有異常，陳永誠在立院財委會備詢時證實「確有異常狀況」，並已送資料供檢調單位調查。

陳永誠今天在櫃買中心例行記者會不願對高端一事多做說明，僅表示，所謂交易異常不是以股價高低，而是我們觀察公司在發布重大訊息前後交易是否異常，有沒有違反「內線交易」相關法律規定，目前已送相關資料供檢調單位調查，細節就不便多說。

(時報資訊)

#高端疫苗 #東洋 #證交法

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀