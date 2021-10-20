【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在看好上季業績表現的樂觀氣氛下，由科技股和醫療保健股領軍，隔夜美股主要指數同步收高，受此提振，周三韓國KOSPI指數盤中漲0.14%，為3,033.24點，為六個交易日以來第5天上漲。

重量級個股中，晶片巨頭三星電子和SK海力士分別漲0.14%和0.82%。電池大廠樂金化學和網路平台Naver分別漲2.65%和1.35%。

不過，國際貨幣基金（IMF）周二下修今年亞洲經濟成長預測，並警告爆發新疫情、供應鏈中斷和通膨壓力使亞洲經濟前景面臨下行風險。IMF將2021年亞洲經濟成長預測從4月預估的7.6%調降為6.5%，使韓股漲幅受到壓抑。

外資盤中買超235億韓元。

韓元盤中微升0.05%，報1,178.1兌一美元。

(時報資訊)