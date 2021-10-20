【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在看好上季業績表現的樂觀氣氛下，由科技股和醫療保健股領軍，隔夜美股主要指數同步收高，受此提振，周三韓國KOSPI指數盤中漲0.14%，為3,033.24點，為六個交易日以來第5天上漲。

　重量級個股中，晶片巨頭三星電子和SK海力士分別漲0.14%和0.82%。電池大廠樂金化學和網路平台Naver分別漲2.65%和1.35%。

　不過，國際貨幣基金（IMF）周二下修今年亞洲經濟成長預測，並警告爆發新疫情、供應鏈中斷和通膨壓力使亞洲經濟前景面臨下行風險。IMF將2021年亞洲經濟成長預測從4月預估的7.6%調降為6.5%，使韓股漲幅受到壓抑。

　外資盤中買超235億韓元。

　韓元盤中微升0.05%，報1,178.1兌一美元。

(時報資訊)

#科技股 #醫療保健股 #國際貨幣基金

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
13:16
南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

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