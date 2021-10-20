【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在看好上季業績表現的樂觀氣氛下，由科技股和醫療保健股領軍，隔夜美股主要指數同步收高，受此提振，周三韓國KOSPI指數盤中漲0.14%，為3,033.24點，為六個交易日以來第5天上漲。
重量級個股中，晶片巨頭三星電子和SK海力士分別漲0.14%和0.82%。電池大廠樂金化學和網路平台Naver分別漲2.65%和1.35%。
不過，國際貨幣基金（IMF）周二下修今年亞洲經濟成長預測，並警告爆發新疫情、供應鏈中斷和通膨壓力使亞洲經濟前景面臨下行風險。IMF將2021年亞洲經濟成長預測從4月預估的7.6%調降為6.5%，使韓股漲幅受到壓抑。
外資盤中買超235億韓元。
韓元盤中微升0.05%，報1,178.1兌一美元。
(時報資訊)
35457.31
+198.70(0.56%)
05:05
4519.63
+33.17(0.74%)
05:05
15129.09
+107.28(0.71%)
05:16
3381.45
+42.68(1.28%)
05:16
29255.87
+40.35(0.14%)
13:16
3020.52
-8.52(0.28%)
13:16
26089.30
+302.09(1.17%)
13:21
3593.35
+0.20(0.01%)
13:21
14518.96
+19.20(0.13%)
13:21
7217.53
+13.70(0.19%)
10/19
6669.85
-3.25(0.05%)
00:05
15515.83
+41.36(0.27%)
10/19
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：