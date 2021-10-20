【時報記者王逸芯台北報導】近期驅動IC族群中，聯詠(3034)可說是修正幅度較大的個股、甚至跌破年線位置，今日再度啟動400元大關攻防戰，日系外資在最新報告中對聯詠送暖，直言聯詠主力產品TDDI和LDDI估值被市場低估到近乎零，以獲利能力來看，若股價低於400元，實在是遭低估，將聯詠評等維持買進，只是考量面板產業趨勢，將聯詠目標價從720元下調至600元。

聯詠波段跌幅逾3成，日系外資表示，聯詠主力產品TDDI和LDDI事業估值被市場低估到近乎為零，實在太過於保守，但其實聯詠為大中華市場OLED DDI業界領頭羊，加上對三星出貨的電視市佔有提升，故可以繼續看好聯詠的獲利成長動能，故聯詠維持買進評等，只是考量面板產業趨勢，將聯詠目標價從720元下調至600元。

日系外資表示，聯詠股價近期遭空方調節，風險主要還是來自面板價格週期性，只是以聯詠長期每股獲利30元的估值，卻出現低於400元的股價，確實遭到低估。

日系外資表示，預計DDI的產能短缺將導致價格向上空間，有利於聯詠第四季DDI平均單價不降反升，因此，聯詠第四季單季毛利率也有望的持平或是微幅向上，預期聯詠第四季毛利率將在49~52%區間，高於財測預估的48~51%。

(時報資訊)

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