上證綜指20日午盤收漲0.03％，報3594.38點，太陽能類股表現最為強勢。受到大陸國家發改委準備干預煤炭價格消息影響，「黑色系」帶領週期股全線走弱。
新浪財經報導，20日A股三大指數開盤漲跌不一，臨近午盤，三大指數略有回暖，北向資金累計流入超過人民幣40億元。類股方面，以黑色系為代表的週期股領跌滬深兩市，燃氣、水泥、鋼鐵、化工等全線走弱。
總體而言，資金避險情緒明顯，個股跌多漲少。從盤面上看，培育鑽石、數位貨幣、綠電概念漲幅居前，煤炭、CRO概念、油氣開採類股跌幅居前。
另外，截至A股早盤收盤，新能車ETF漲3.25％，碳中和龍頭ETF漲2.57％；房地產ETF跌1.54％，創新藥ETF跌1％。
(時報資訊)
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