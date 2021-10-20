三三會理事長林伯豐表示，近期經貿有3大焦點得注意，包含美國國債上限議案、中國大陸能耗雙控政策以及基本工資上漲的問題。
三三會今日舉行例會，林伯豐致詞時提到近期經貿議題。
林伯豐表示，美國國債已經超過28.4兆美元規定上限，美國總統拜登呼籲國會通過議案解決提高債務上限。
中國大陸能耗雙控政策，蘇州、浙江、廣東都傳出供電緊張，上游工業受影響減產，衝擊當地企業與台商。林伯豐建議，大陸台商面對這個問題應積極利用數位科技達到節能減碳目標、做好ESG、重組供應鏈和積極與中國大陸地方政府協商。
國內的部分則是基本工資調升。林伯豐指出，2022年1月1日起基本工資將提升5.21％，政府應該提出配套措施降低企業受到衝擊，建議政府補貼受影響企業基本工資調整差額、補貼受疫情影響企業的人才培訓、薪資，勞保費用降低企業負擔比率。
同時改善低薪環境，增加人才培育、改革技職教育、培養人才第二專長，推動台灣產業創新轉型、加強產學研互動與合作，培育創新、創業、創意人才，透過產業轉型創造高新就業機會。
推動電動車產業與措施，林伯豐說，氣候變遷是嚴肅問題，全球135國家承諾2050年淨零排放目標，希望重視能源政策、推動能源多元化。
(時報資訊)
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