根據大陸商務部官網最新公佈數據，今年1到9月，全大陸實際使用外資金額（不含銀行、證券、保險領域）為8595.1億元（人民幣，下同）、年增率9.6％。折合成美元的話，則為1292.6億美元、年增25.2％。
從行業別看，服務業實際使用外資金額6853.2億元、年增率22.5％；高技術產業實際使用外資金額增長29.1％，其中高技術服務業成長33.4％，高技術製造業增長15.2％。
另從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東協的實際投資年增率，分別成長31.9％和31.4％（含通過自由港投資數據）。
再從區域分佈來看，大陸東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長19.8％、29％和4.1％。
(時報資訊)
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