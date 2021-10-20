美國費城半導體指數19日再大漲1.28％，台積電（2330）ADR也強漲1.4％，因而帶動台積電今（20）日開平高至604元，但隨後卻震盪拉回至平盤600元上下，最低598元、面臨600元關卡保衛戰，台股加權指數再度因科技股整體表現平淡而在平盤附近震盪。
美國費半指數大漲，而台股上市櫃半導體指數表現不一，上市半導體至近午盤時回挫至盤下，主因因台積電及聯電走疲，雖聯發科重返900元大關，但走勢開高走低。上市半導體股以立萬利、順德漲停最亮眼，另威盛、穎崴、新 唐等都約上漲半漲停，強茂、立積等跌勢較深，約各跌3％。
上櫃半導體股漲勢凌厲，立衛、德微、宏觀、安格及亞信衝上漲停，晶焱、鈺創、金麗科、世紀、紘康、旺矽等也大漲半根以上漲停；盤面弱勢股如凌泰、華景電及沛享等跌2～4％以上。
(時報資訊)
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