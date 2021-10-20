（台灣女董事協會理事長蔡玉玲（右五）、經濟部政務次長曾文生（左一）、金管會副主委蕭翠玲（左六）、台北市副市長黃珊珊（左五）等合影。圖／方歆婷）

台灣女董協會20日公布第二部《女性治理白皮書》，台灣女董事協會理事長蔡玉玲指出，據調查顯示，在疫情衝擊下女性治理的上市公司每股盈餘（EPS）優於產業的比例高達近六成，營運成績亮眼；針對須提升的應變能力，「籌資」是女性領導人較不擔心的，顯示女性對財務治理無後顧之憂。

不過，蔡玉玲表示，在金管會推動公司治理3.0、推動董事多元化之際，台灣與美、英二國女性董事比例相較，最大差距還有21％，仍有很大的成長空間。女性領導者最需要人脈資源，「台灣女董協會」致力於為台灣女性領導力建立客觀數據，也可協助企業找到合適的女性董事。

經濟部經濟部政務次長曾文生、金管會副主委蕭翠玲、台北市副市長黃珊珊、大聯大投控董事長黃偉祥等受邀出席白皮書發布暨座談會。曾文生致詞時指出，四大國營事業董監事調整，除中油外，理監事已有超過1/3為女性，「調整過程不簡單，但做到了。」

黃珊珊致詞時則表示，2020年「女性創業指數」中，台灣市場在全球排名第12名、亞太區則排名第四；台灣有36.8％中小企業主為女性，顯示新創領域上女性展露頭角。台北市政府產業發展獎勵補助計畫「亮點企業獎」設有「傑出女性創業獎」，並邀請獲獎女性創業家分享經驗，「女性在台北市創業沒有後顧之憂，享受平權。」

2021年台灣女董協會再度攜手台灣安永聯合會計師事務所，針對台灣上市公司女性董事長或總經理者進行問卷調查。調查發現，在台灣上市公司947家中，女性治理之上市公司僅佔12％，女性領導者的比例近兩年無大幅度的變動趨勢，其決策與影響力仍具成長空間。

然面對疫情影響，女性治理之上市公司營收成長家數優於該產業的比例為37.2％，EPS成長家數優於該產業的比例為56.6％。安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師涂嘉玲指出，調查21個產業中，有12個產業裡由女性治理的上市公司EPS成長家數表現優於該產業，由此可見，女性領導者在疫情期間仍努力穩定企業營運及收入。

(時報資訊)