【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16892.35點，跌8.32點；總計377家漲、484家跌、127家持平；委買28529468張、委賣21633724張；總成交值1889.77億元。

(時報資訊)

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