【時報記者林資傑台北報導】「台灣國際智慧移動展」今（20）日於南港展覽館2館登場，鴻海(2317)催生創立的MIH聯盟在展會中正式發表Open EV Platform軟體平台，並宣布與微軟、安謀（Arm）、趨勢科技結盟，攜手打造下世代以軟體定義車輛（SDV）、改變汽車產業的永續發展願景。

MIH首度展示電動車開放平台合作成果，包括Open EV Platform軟體，安全、雲端原生系統開發、自動駕駛輔助系統（ADAS）／自動駕駛（AD）開發、V2G能源管理、EEA電子電機架構、Runtime和Marketplace等平台，創建類似手機App的開發體驗環境。

MIH技術長魏國章表示，為有效縮短開發周期和降低進入門檻，MIH正透過軟體定義車輛方式替開發者創建軟體結合硬體的Open EV Platform，應用範圍涵蓋完整的電動車開發與測試生命周期，並提供開發者一個開放、低進入門檻的Open EV Marketplace。

MIH說明，Open EV Platform為以軟體定義汽車、兼容多種硬體架構，App將兼容多個不同車型的底層軟體平台，更可透過雲端網路升級。可大幅縮短開發周期，讓車輛應用的開發環境與過去十年中類似智慧手機的開發體驗相匹配。

聯手開發MIH開發Open EV Platform的合作夥伴，包括鴻華先進展示3款自主研發電動車。總經理李秉彥表示，開放電動車平台是以品牌客戶平台共享、費用共攤為原則，期待MIH聯盟組成專家小組持續進化規格，加速達成零部件、次系統模組化和標準化的目的。

Arm發起、業界領先企業組成的專業團體（SIG）領導的SOAFEE，以全新的軟體架構、開源的參考實作及2個參考硬體平台組成，並被整合進Open EV Platform中。微軟Azure則提供基礎架構，打造新使用者體驗和App生態系，近期也透過MIH攜手台電推出電動車對電網（V2G）服務。

趨勢科技則與MIH電動車開放平台集成，提供電動車開發人員安全可靠的資安框架。其他合作夥伴尚包括凌華(6166)、友通(2397)、博歐、雲高、起而行、信昌、iNago、Mobile Drive富智捷、Nidec日本電產、Tier IV等各產業佼佼者，在其所屬專業領域上攜手MIH共同打造開放平台。

MIH執行長鄭顯聰表示，以用戶為中心做為開發方向，為下一代移動體驗中的最關鍵因素，據此必須全力實現軟體定義硬體理念。MIH構建中的Open EV Platform將全力支持，並朝向實現維持未來永續性、改變汽車產業的願景更進一步。

(時報資訊)

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