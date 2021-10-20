【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受隔夜美股走強帶動，以及美國公債殖利率上漲推升證券和銀行股，周三日股早盤收高。
日經225指數晨收漲0.16%，為29,261.51點。東證一部指數漲0.15%，為2,029.68點。
在業績題材帶動下，以及科技股和醫療保健股大漲帶來提振，隔夜美股四大指數同步收高，標普500指數更收復了4500點大關。
Tokai Tokyo Research Institute首席股票市場分析師Seiichi Suzuki表示，與美股的強勢相比，日股相對便宜，投資人壓寶若美股維持上漲動能，那麼日股也應該走高。利率上揚或許不會成為科技股的利空因素，因為在美國，儘管美國公債殖利率走高，但大型科技股仍然上漲。
重量級權值股上漲，全球新創公司投資大戶軟銀集團上漲1.84%，優衣庫母公司迅銷漲1.24%，半導體設備製造商東京威力科創漲0.73%。
美國10年期指標公債殖利率盤中站上4個多月新高，日本證券股和銀行股分別上漲2.13%和2%，漲幅領先。
國內疫情大幅降溫可望帶動經濟復甦和出行需求，航空股漲2%，鐵道股漲1.61%。日媒報導，東京當局下周起將取消餐廳營業時間的限制。
東證30大核心股中以日立漲幅最大，其次為瑞穗金融集團；任天堂跌3.50%，跌幅最大；其次為三菱跌0.89%。
(時報資訊)
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