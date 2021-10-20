【時報編譯張朝欽綜合外電報導】福斯集團(VAG)美國區執行長周二指出，全球半導體短缺問題將持續到2022年。

　Scott Keogh在汽車峰會活動上表示，毫無疑問，短缺問題將持續到整個2022年，至少會延續到2022年下半。

　Keogh補充表示，儘管這些問題在今年第四季會有所緩解，但是汽車業仍無法滿足市場需求。

　晶片短缺問題已經讓全球汽車製造商減少產量，但也讓車商得以藉此提高售價。

Keogh認為，不久的未來可能產生的變化是，汽車製造商將努力減少汽車所需晶片的數量。「從過去來看，我們所做的決定好像是晶片幾乎是無限(供應)的，因此每個模組都需要一個晶片，每個窗戶升高，每個調制器都需要」，「在開發汽車時，我們有辦法開始考慮這個問題，我們能用更少的晶片製造更多的模組嗎？這是可以做到的」。

　目前汽車製造商在幾乎每個零件都使用晶片，從煞車感測器、動力傳動系統，到娛樂系統。

　關於美國政府應該資助興建多少晶片工廠的討論，Keogh表示，這需要數十億美元，至少四年時間，「我也不知道打電話給政府就是解決晶片問題的辦法」。

　Keogh認為，目前的挑戰是晶片問題，但下一個挑戰將是電動車需求，以及電動車所需的電池供應問題。

(時報資訊)

#晶片 #電動車

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
13:16
南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

延伸閱讀