【時報編譯張朝欽綜合外電報導】福斯集團(VAG)美國區執行長周二指出，全球半導體短缺問題將持續到2022年。
Scott Keogh在汽車峰會活動上表示，毫無疑問，短缺問題將持續到整個2022年，至少會延續到2022年下半。
Keogh補充表示，儘管這些問題在今年第四季會有所緩解，但是汽車業仍無法滿足市場需求。
晶片短缺問題已經讓全球汽車製造商減少產量，但也讓車商得以藉此提高售價。
Keogh認為，不久的未來可能產生的變化是，汽車製造商將努力減少汽車所需晶片的數量。「從過去來看，我們所做的決定好像是晶片幾乎是無限(供應)的，因此每個模組都需要一個晶片，每個窗戶升高，每個調制器都需要」，「在開發汽車時，我們有辦法開始考慮這個問題，我們能用更少的晶片製造更多的模組嗎？這是可以做到的」。
目前汽車製造商在幾乎每個零件都使用晶片，從煞車感測器、動力傳動系統，到娛樂系統。
關於美國政府應該資助興建多少晶片工廠的討論，Keogh表示，這需要數十億美元，至少四年時間，「我也不知道打電話給政府就是解決晶片問題的辦法」。
Keogh認為，目前的挑戰是晶片問題，但下一個挑戰將是電動車需求，以及電動車所需的電池供應問題。
(時報資訊)
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