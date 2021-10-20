【時報記者沈培華台北報導】裕隆(2201)集團旗下裕電能源，在2021智慧移動展中，由鴻海集團MIH攜手裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、微軟共同打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案，持續布局電動車領域。
隨著電動車銷量倍增趨勢，帶動充電服務需求大幅增，各家業者紛紛投入大量充電站建置，但台灣將面臨供電窘境，如何「充電與儲電」兩者兼具是一道難題。在2021智慧移動展中，由MIH攜手裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、微軟共同打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案。
V2G能源整合管理解決方案，整合Charge Point Management System(CPMS)充電站管理系統、ESS儲能系統、雙向直流充電樁，採用Microsoft Azure IoT雲端服務，提供智慧能源調度管理(EMS)、V2G放電電量預測、儲能回電調控功能，透過具有放電功能的電動汽車，插上雙向充放電設備，搭配「YES!來電APP」提供V2G功能，能將車輛電力回輸至高功率儲能櫃，若未來區域性電力供應出現危急時需要大規模電量，可即時調度電力回送給區域性電網，電動車車主也能輕鬆參與放電方案，達到產官民三贏合作模式。
該解決方案，由MIH領頭，與裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、台灣微軟IoT合作團隊花6~7週時間共同發想，由裕電能源團隊只花4週，完成開發智慧能源調度管理系統(EMS)，包含充放電資訊傳輸及控制功能，整合串接儲能系統與車主端APP之V2G功能。此外，雲高科技偕同工業富聯(Fii)高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，為模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，與裕電EMS雙向電力資訊交換傳輸，整體解決方案上架置微軟應用程式市集Azure Marketplace，期望成為台灣重要備轉電力之一。
裕電能源總經理高秀枝表示：「我們同時身為MIH會員，此次團隊能在最短時間內完成開發，非常榮幸能與台灣微軟和鴻海子公司雲高科技共同合作研發，一起打造電動車充電友善環境。」
「V2G能源整合管理」解決方案，將有助於電動車成為電網行動化備援電力來源，未來可延伸串接台電電力交易平台，或參與需量競價地日前市場，透過回購電動車回輸電量，讓台灣電力環境加速邁向永續穩定發展之路，也讓電動車車主額外充電優惠。
由外貿協會主辦的2035 E-Mobility Taiwan(台灣國際智慧移動展)，今起在台北南港展覽館2館登場，展出電動巴士、車聯網等應用解決方案，完整呈現電動車、自駕車生態系，包含MIH、台達、光寶、華德動能、東元、和泰聯網等指標業者均參展。
(時報資訊)
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