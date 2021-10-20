【時報記者沈培華台北報導】鋼筋廠海光(2038)9月營收年增94.29%達9.56億元，帶動第三季淡季不淡，營收續攀升至24.81億元，季增約2.85%；前三季營收71.85億元，年增率近三成，達29.77%。
隨著傳統夏季限電時期結束，加上第四季傳統施工旺季到來，公司營運有望再增加成長動能。展望今年，受惠鋼市熱絡，營運可望比去年明顯增長。
海光為南部電爐廠，主要產銷鋼胚、鋼筋，生產基地位於高雄。展望第四季，公司看好傳統施工旺季到來，以及客戶庫存去化告一段落，下游提貨狀況可望恢復穩健，加上鋼價在東南亞疫情趨緩、中國大陸鋼廠限產等因素帶動下，有望呈緩步墊高趨勢，對今年旺季持樂觀看法。
全年來看，海光看好一般住宅、台商回流建廠、都更等需求推升國內鋼筋消費量持續增加，預估今年全台鋼筋消費量可望突破600萬噸，年增5.3%，而公司市佔率持穩8.5~9%、全年出貨量約54萬噸，也優於去年的50.28萬噸。
受惠價量齊揚、利差擴大，海光上半年稅後淨利2.51億元，年增2.56倍，EPS 1.38元，隨著今年鋼價、出貨量均再優於去年，法人預料海光營收、獲利可望較去年再展現雙位數、倍數增幅。
(時報資訊)
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