【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於疫情降溫帶動夏季出遊需求，美國聯合航空（United Airlines）第三季業績表現優於市場預期，受此提振，周二聯航盤後股價上漲2.27%，報47.27美元。
聯合航空公布第三季總營收為77.5億美元，優於市場預期的76.4億美元，惟仍較2019年同期疫情爆發前減少32%。
淨利為4.73億美元，主要受惠於美國聯邦政府提供的補貼金11.3億美元。經調整後每股虧損1.02美元，少於市場預期的每股虧損1.67美元。
聯航預估第四季運輸量能仍將較2019年同期減少23%，營收估較2019年同期下滑25%～30%。此外，該公司預估每加侖平均燃油成本為2.39美元，較第三季的2.14美元進一步攀升。
(時報資訊)
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