藝FUN券將於今（20）日下午舉行第二次抽籤，繼上周抽出81萬名得主，本周將由文化部文創發展司司長江清松代表抽籤，預計抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，總計75萬份。
文化部表示，配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的藝FUN券，總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的藝文場所使用。
此外，除了由江清松代表抽籤，同時還有台南市政府、高雄市政府也將帶來特色景點、活動及相關方案。
(時報資訊)
藝FUN券將於今（20）日下午舉行第二次抽籤，繼上周抽出81萬名得主，本周將由文化部文創發展司司長江清松代表抽籤，預計抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，總計75萬份。
文化部表示，配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的藝FUN券，總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的藝文場所使用。
此外，除了由江清松代表抽籤，同時還有台南市政府、高雄市政府也將帶來特色景點、活動及相關方案。
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